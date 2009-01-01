"Стрелкотня не умолкает". Бойцы АТО рассказали, как враг пытается занять "серую зону" у Широкино

Враг регулярно испытывает на прочность украинских воинов.

Боец АТО в Широкино facebook.com/ato.news

На Донбассе боевики регулярно продолжают провокации и пытаются занять "серую зону" возле поселка Широкино

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"Враг регулярно испытывает на прочность украинских воинов, регулярно ведет огонь по нашим позициям из крупнокалиберных пулеметов, а утром присоединились еще и минометы", — говорится в сообщении.

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины Вадим С. говорит, что минувшая ночь выдалась очень неспокойной. Он рассказал, что ночью боевики стреляли из 82-го калибра.

"Били очень прицельно, но, к счастью, обошлось без потерь. Мы постоянно следим за обстановкой на провокации не ведемся. В последнее время ситуация пошла на обострение", — сказал украинский боец.

"Боевики пытаются прокопаться и занять так называемую "серую зону", чтобы подкрасться к нам поближе. Если раньше расстояние между нами было километр и более, то сейчас — 500-600 метров", — отметил Вадим.

Вадим -— санинструктор в подразделении. Уверяет, что к зиме ребята подготовились хорошо. Патронов, дров и медикаментов хватает. Настроение боевое.

Другой украинский военнослужащий Николай рассказал, что в последнее время боевики откровенно презирают перемирие.

"Они постоянно нарушают все перемирия и Минские соглашения. У нас тут летают и СПГ, минами нас кроют, бывает палят из крупного калибра "Бехи" или "Зенитки". А стрелкотня не умолкает круглосуточно. Сепары ранее били ночью, потому что днем работала ОБСЕ. А сейчас могут и днем пострелять. Поэтому ОБСЕшникы к нам больше не ездят — ОПАСНО", — отметил он.

Широкино — село в Волновахском районе Донецкой области. Расположено у Азовского моря, недалеко от Мариуполя.

Напомним, ранее в штабе АТО рассказали, как силовики заставили наемников соблюдать тишину.