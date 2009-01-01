"Стреляли по-душмански". Бойцы АТО рассказали, как отжали у врага позиции под Авдеевкой

Если честно, уже не надеялись, что сможем оттуда выйти таким количеством людей, но подошла вовремя помощь, рассказал "Саныч".
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Пообщаться со СМИ решил один из участников ожесточенных боев — боец с позвиним "Саныч". По его словам, все началось с того, что диверсионная группа сепаратистов в составе 30 человек штурмовала украинских военных, те пошли в контратаку и заняли новую позицию. Боевики же взяли их в окружение, поэтому начался плотный ближний бой.
"Три часа ужаса. Если честно, уже не надеялись, что сможем оттуда выйти таким количеством людей, но подошла вовремя помощь. У нас заканчивались боеприпасы: на 20 человек было 2 магазина", — рассказал военный. За сутки противник выстрелял по утраченной позиции примерно полторы тысячи артиллерийских снарядов и 4 кассеты "Градов". Прятаться от обстрелов особенно было негде — небольшой окоп и блиндаж на 20 человек без отопления и света. "В 25-градусный мороз. Ребята конечности поотмораживали себе", — добавил солдат.
25-летний Богдан рассказал, что украинцы выдерживали по несколько штурмов в день. Боевики же идеально знали свою позицию, поэтому стреляли прицельно.
"Они по нам бьют со стрелкотни, а нам отстреливаться надо, потому что они подходят, а мы не можем головы поднять. Отстреливались: автомат над головой — вот так, по-душмански", — признался боец. Однако, по словам бойцов ВСУ, позиция того стоит, потому что она практически идеальна для наблюдения за противником — вся неподконтрольная территория, как на ладони. Благодаря удержанию такого места вся оборона Авдеевки будет эффективнее и безопаснее.
Военные говорят, что на передовые позиции до сих пор прилетают тяжелые снаряды и российский "Град", однако очень часто ракеты не срабатывают. Солдаты объясняют это тем, что РФ "списывает" на Донбасс старые боеприпасы, чтобы разгрузить склады.
"Танки каждую ночь слышно. В Ясиноватой разгружаются и движутся в направлении Песок и по Ясиноватой в направлении Верхнеторецкого", — говорит боец ВСУ Руслан Сулименко.
Напомним, ранее журналист показал фото бойцов АТО, отразивших штурмы под Авдеевкой.