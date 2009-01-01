"Стреляли по-душмански". Бойцы АТО рассказали, как отжали у врага позиции под Авдеевкой

Если честно, уже не надеялись, что сможем оттуда выйти таким количеством людей, но подошла вовремя помощь, рассказал "Саныч".

Силы АТО под Авдеевкой Reuters

Промзону Авдеевки утром враг обстрелял из минометов 120-го калибра, а днем были слышны перестрелки из автоматов и пулеметов.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Пообщаться со СМИ решил один из участников ожесточенных боев — боец с позвиним "Саныч". По его словам, все началось с того, что диверсионная группа сепаратистов в составе 30 человек штурмовала украинских военных, те пошли в контратаку и заняли новую позицию. Боевики же взяли их в окружение, поэтому начался плотный ближний бой.

"Три часа ужаса. Если честно, уже не надеялись, что сможем оттуда выйти таким количеством людей, но подошла вовремя помощь. У нас заканчивались боеприпасы: на 20 человек было 2 магазина", — рассказал военный. За сутки противник выстрелял по утраченной позиции примерно полторы тысячи артиллерийских снарядов и 4 кассеты "Градов". Прятаться от обстрелов особенно было негде — небольшой окоп и блиндаж на 20 человек без отопления и света. "В 25-градусный мороз. Ребята конечности поотмораживали себе", — добавил солдат.

25-летний Богдан рассказал, что украинцы выдерживали по несколько штурмов в день. Боевики же идеально знали свою позицию, поэтому стреляли прицельно.

"Они по нам бьют со стрелкотни, а нам отстреливаться надо, потому что они подходят, а мы не можем головы поднять. Отстреливались: автомат над головой — вот так, по-душмански", — признался боец. Однако, по словам бойцов ВСУ, позиция того стоит, потому что она практически идеальна для наблюдения за противником — вся неподконтрольная территория, как на ладони. Благодаря удержанию такого места вся оборона Авдеевки будет эффективнее и безопаснее.

Военные говорят, что на передовые позиции до сих пор прилетают тяжелые снаряды и российский "Град", однако очень часто ракеты не срабатывают. Солдаты объясняют это тем, что РФ "списывает" на Донбасс старые боеприпасы, чтобы разгрузить склады.

"Танки каждую ночь слышно. В Ясиноватой разгружаются и движутся в направлении Песок и по Ясиноватой в направлении Верхнеторецкого", — говорит боец ВСУ Руслан Сулименко.

Напомним, ранее журналист показал фото бойцов АТО, отразивших штурмы под Авдеевкой.