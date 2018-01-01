"Струей в лицо - на". В Китае придумали необычный способ борьбы с пешеходами-нарушителями: видео

Фантазии китайским радетелям за соблюдениями пешеходами правил ПДД, конечно, не занимать.

Вода и пешеходы Объектив.kz

В городе Хуанши, провинция Хубэй ( Китайская Народная Республика ), стартовали испытания специальное приспособления, предназначенное для того, чтобы отучить пешеходов переходить улицу на красный, запрешающий сигнал светофора.

Соответствующее сообщение в понедельник, 23 апреля, опубликовал портал SoraNews24.

Согласно обнародованным данным, на краю тротуара на одном из оживленных перекрестков города были установлены металлические столбики с инфракрасными датчиками и разбрызгивателями. Они включаются в тот момент, когда переход запрещен, и пускают сильные струи холодной воды в людей, которые пытаются пройти между ними.

К слову сказать, устройство вызвало весьма скептическую реакцию у китайских интернет-пользователей.

"А в дождь, значит, переход на красный свет — не проблема?", "Они не опасаются, что туда станут ходить за водой старушки с ведрами?" — написали они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Китае решили создать технологию управления погодой.