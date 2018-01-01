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Студент взорвал Сеть фотошопом своих снимков с сексапильной Ратаковски: фото

Вчера, 23:55
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1 / 8 Максим решительно продемонстрировал симпатию в Ратаковски (Фото: Instagram/maxgluxix454)

Автор работ заявил, что известная модель понравилась ему после фильма "128 ударов сердца".

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Максим решительно продемонстрировал симпатию в Ратаковски Фото: Instagram/maxgluxix454
Студент из Новосибирска по имени Максим решил креативно проявить свою симпатию к эффектной модели Эмили Ратаковски.

В Instagram россиянин публикует фото из блога американской актрисы, в которые с помощью фотошопа добавляет себя.

Максим признается, что Ратаковски понравилась ему после выхода фильма "128 ударов сердца" и шутит, что пока живет с бабушкой, но с помощью фото приближает свою встречу с 27-летней сексапильной красавицей.

Российский студент пристально следит за обновлениями блога Ратаковски и публикует уже трансформированные снимки, которые произвели настоящий фурор в Сети.

Напомним, американская модель и актриса Эмили Ротаковски регулярно публикует откровенные фото, на которых демонстрирует свои аппетитные формы.

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Эмили Ратаковски, студент, россиянин, фотошоп, креатив, фото, Максим
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