Суд арестовал овидиопольского убийцу без права внесения залога

Суд удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры об избрании подозреваемому в убийстве меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд арестовал овидиопольского убийцу фото: dumskaya.net

В Одесской области суд взял под стражу без права внесения залога подозреваемого в убийстве женщины и 2-летнего ребенка

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба, подозреваемый взят под стражу вечером 30 декабря по ходатайству прокуратуры, сообщает УНИАН.

"В Овидиополе районный суд удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры об избрании подозреваемому в убийстве ребенка и женщины меры пресечения в виде содержания под стражей", — подчеркнула Верба.

Она отметила, что 30 декабря, благодаря принятым оперативно-розыскным мероприятиям, сотрудники органов полиции Одесской области разоблачили и задержали подозреваемого.

Досудебное расследование осуществляется по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство малолетнего ребенка), ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Ильичевская местная прокуратура.

"По словам злоумышленника, преступление он совершил из мести и намеревался запугать всю Одессу", — сказали в главке.

Напомним, военнослужащие Национальной гвардии Украины и сотрудники полиции задержали овидиопольца Дмитрия Погорелова, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, двух поджогах и попытке теракта.