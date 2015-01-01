Суд отобрал у беглого экс-министра Захарченко земельный участок под Киевом

Хозяйственным судом Киевской области вынесено решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры.

Виталий Захарченко krymedia.ru

Хозяйственный суд Киевской области отменил решение о предоставлении в частную собственность семье экс-министра внутренних дел почти 1 га земли в селе Подгорцы.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

В частности, как отмечается в сообщении, было установлено, что исполнительный комитет Подгорцевского сельского совета, в нарушение норм земельного законодательства и закона "О местном самоуправлении", принял незаконные решения о предоставлении в частную собственность земельных участков общей площадью 0,861 га, которые расположены на одном массиве.

Вместе с тем согласно п. 34 ст. 26 закона "О местном самоуправлении в Украине", исключительно на пленарных заседаниях сельского, поселкового, городского совета решается вопрос в сфере регулирования земельных отношений, подчеркнули в прокуратуре.

Учитывая выявленные нарушения, прокуратурой было заявлено в суд исковое заявление о признании незаконными и отмене решения, признании недействительными государственных актов на право частной собственности на земельные участки общей площадью почти 1 га. Дело рассматривалось неоднократно судами различных инстанций, отмечается в сообщении.

В конечном итоге Хозяйственным судом Киевской области вынесено решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры и отменено решение о предоставлении спорных земельных участков в частную собственность жене бывшего министра МВД и истребовании земельных участков из незаконного владения в пользу государства, подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что речь идет о земельном участке экс-главы МВД Виталия Захарченко.

"Между прочим, это участок бывшего министра МВД Захарченко", — написала она в Facebook по поводу решения Хозяйственного суда Киевской области о признании недействительными решений исполкома, государственного акта и истребовании земельного участка площадью 0.8610 га в селе Подгорцы под Киевом.

Напомним, ГПУ подозревает Виталия Захарченко в получении взятки в 1,2 млн. гривен за содействие деятельности фиктивных фирм.