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Суд заочно арестовал захваченные Россией четыре буровые установки в Черном море

Сегодня, 12:57

Арест был наложен в рамках уголовного производства, по факту незаконного перемещения и завладения буровыми установками.

корабль, вышки, Бойко
inforesist.org
Приморский районный суд Одессы арестовал четыре плавучие буровые установки, принадлежащие государственной компании "Черноморнефтегаз", которые были захвачены во время аннексии Крыма Россией.

Об этом говорится в определении суда от 27 января 2017 года, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, пишет LB.ua.

Арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого 14 декабря 2015 года по факту незаконного перемещения и завладения данными буровыми установками. Речь идет о несамоходных самоподъемных плавучих буровых установках В-319 "Украина" ("Независимость") и В-312 "Петр Годовалец", построенных в 2012 компанией Keppel Corporation (Сингапур), а также установках "Сиваш", построенной в 1979 году в Астрахани (Россия) и "Таврида", построенной в 1991 году в Астрахани и достроенной в 1995 году в Николаеве.

Эти плавучие установки были признаны полицией вещественными доказательствами в этом уголовном производстве только 23 января 2017 года.

Самоподъемные плавучие буровые установки "Петр Годованец" и "Украина" были арестованы Печерским райсудом Киева 23 декабря 2015 года по ходатайству Генпрокуратуры в рамках уголовного производства от 1 апреля 2014 года о подозрении в злоупотреблении должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности, НАК "Нафтогаз" и "Черноморнефтегаза" при их закупке.

Напомним, 1 февраля во время совершения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия российскими военными был обстрелян транспортный самолет ВМС ВС Украины Ан-26.

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