Суд заочно арестовал захваченные Россией четыре буровые установки в Черном море

Арест был наложен в рамках уголовного производства, по факту незаконного перемещения и завладения буровыми установками.

Приморский районный суд Одессы арестовал четыре плавучие буровые установки, принадлежащие государственной компании "Черноморнефтегаз", которые были захвачены во время аннексии Крыма Россией. Об этом говорится в определении суда от 27 января 2017 года, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, пишет LB.ua.

Арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого 14 декабря 2015 года по факту незаконного перемещения и завладения данными буровыми установками. Речь идет о несамоходных самоподъемных плавучих буровых установках В-319 "Украина" ("Независимость") и В-312 "Петр Годовалец", построенных в 2012 компанией Keppel Corporation (Сингапур), а также установках "Сиваш", построенной в 1979 году в Астрахани (Россия) и "Таврида", построенной в 1991 году в Астрахани и достроенной в 1995 году в Николаеве.

Эти плавучие установки были признаны полицией вещественными доказательствами в этом уголовном производстве только 23 января 2017 года.

Самоподъемные плавучие буровые установки "Петр Годованец" и "Украина" были арестованы Печерским райсудом Киева 23 декабря 2015 года по ходатайству Генпрокуратуры в рамках уголовного производства от 1 апреля 2014 года о подозрении в злоупотреблении должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности, НАК "Нафтогаз" и "Черноморнефтегаза" при их закупке.

Напомним, 1 февраля во время совершения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия российскими военными был обстрелян транспортный самолет ВМС ВС Украины Ан-26.