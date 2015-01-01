Судебная реформа: с чего начинали и к чему пришли

Весомым преимуществом Закона "О Высшем совете правосудия" является оперативность в решении кадровых вопросов в отношении судей.

Полгода назад, когда Министерство юстиции Украины инициировало полную переаттестацию судей, общественность говорила: наверное, это не сработает. Стопроцентных гарантий, что служители Фемиды не найдут тайные лазейки, которые позволят обойти процедуру квалификационного тестирования — нет. Поэтому пессимистические настроения в украинском обществе усилились, а тема недоверия граждан к самому процессу "отсева" стала предметом политических манипуляций.

Однако уже в середине июня 2016 года министр юстиции Павел Петренко заявил, что 20% судей отказались сдавать тесты и проходить собеседования, а среди остальных почти половина служителей Фемиды провалили переаттестацию. Это те непрофессиональные судьи, которые занимали чужое место. Это те, из-за кого по уровню коррупции наша страна оказалась рядом с Ираном, Непалом и Парагваем.

Охота на судей-взяточников началось еще в прошлом году. Одним из первых попался на крючок судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус. Этот случай получил огласку, однако затянувшаяся во времени процедура снятия судейской неприкосновенности дала ему возможность сбежать в Крым. Именно эта ситуация ярко демонстрирует необходимость создания отдельного конституционного органа, который будет предоставлять согласие на задержание судьи или содержание под стражей. Тогда президент Петр Порошенко выступил инициатором законопроекта "О Высшем совете правосудия", который 21 декабря 2016 получил статус закона. Кроме президента, в авторский коллектив разработчиков законопроекта вошли авторитетные, а главное незаангажированные судьи, ученые и многочисленные общественные активисты. Сегодня Порошенко завизировал своей подписью Закон №5180 "О Высшем совете правосудия", который на законодательном уровне закрепил реорганизацию Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия.

Среди ключевых задач созданного органа судейского управления его авторы выделяют "независимость судебной власти с одновременным обеспечением ее функционирования на основе ответственности и подотчетности перед обществом".

Весомым преимуществом Закона "О Высшем совете правосудия" является оперативность в решении кадровых вопросов в отношении судей. Теперь, чтобы задержать служителя Фемиды, НАБУ не нужно ждать разрешения депутатов, как в нашумевшем деле сбежавшего судьи Чауса. Новый закон исключает повторение этого сценария. Теперь все эти вопросы отнесены к компетенции нового конституционного органа — Высшего совета правосудия.

Станислав Куценко, начальник Главного территориального управления юстиции в г.Киеве