"Суицид - безболезненно". В Нидерландах презентовали "капсулу для самоубийств"

Авторами устройства стали дизайнер Александр Баннинк и активист Филип Ничке.

Машина-капсула для эвтаназии BioEdge

В рамках выставки похоронной индустрии, которая проходит ныне в Амстердаме, был продемонстрирован прототип машины-капсулы, предназначенной для безболезненного самоубийства.

Соответствующее сообщение опубликовал портал South China Morning Post. Согласно обнародованным данным, авторами машины стали дизайнер Александр Баннинк (Нидерланды) и активист Филип Ничке (Австралия), много лет боровшийся за узаконивание эвтаназии.

Машина состоит из основания, скрывающего резервуар с азотом, и съемной капсулы, куда ложится самоубийца. "Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут", — сказал Ничке.

Авторы проекта надеются на строительство действующего образца машины-капсулы к концу нынешнего года.

Напомним, об изобретении Банника и Ничке капсулы стало известно в декабре прошлого года.