Супрун объяснила, почему при боли в горле можно не отказываться от мороженого

Замороженные фруктовые соки помогают успокоить воспаление, отметила и.о. министра здравоохранения.

При боли в горле можно не отказываться от мороженого, поскольку оно действует как анестетик, сообщила Ульяна Супрун УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун , ссылаясь на данные врачей, сообщила, что при боли в горле нет причин отказываться от мороженого, оно действует как анестетик.

Важно выбирать натуральное мороженое с минимальным количеством добавок, его стоит есть немного и очень медленно, не глотая большие куски, а потом нужно прополоскать горло обычной водой, написала чиновница на своей странице в Facebook.

"На самом деле, холодное мороженое и замороженные фруктовые соки работают как анестетик, помогают успокоить воспаление и дать временное облегчение боли. Это ни в коем случае не может быть лечением, однако хороший метод временного обезболивания", — отметила она.

И.о. министра добавила, что "холодное стимулирует уменьшение отека, поэтому консервирует воспалительные процессы в горле". "Кроме того, когда есть отек в горле, очень трудно есть обычные продукты. Небольшая порция мороженого помогает уменьшить боль и облегчает процесс глотания пищи", — говорится в сообщении.

При боли в горле можно не отказываться от мороженого, поскольку оно действует как анестетик, сообщила Ульяна Супрун Скриншот с facebook.com/ulanasuprun

Ранее Ульяна Супрун, опираясь на сведения врача, назвала ряд мифов о боли в спине и развела их, в частности, неправдой является необходимость лечиться хондропротекторами, уколами и капельницами.

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