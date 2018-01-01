Супрун дала пять советов для улучшения работы мозга

Мозгу, как и телу, нужны тренировки, отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Для улучшения работы мозга, в частности, нужно двигаться правильно питаться и общаться, посоветовала Ульяна Супрун flickr.com/photos/dalbera

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун , ссылаясь на данные ученых, посоветовала, что для улучшения работы мозга нужно двигаться, правильно питаться, отказаться от алкоголя, не пренебрегать сном и общаться.

Мозг нуждается в тренировке, правильном режиме и сбалансированном питании так же, как и наше тело, написала чиновница на своей странице в Facebook.

"… чем старше становится человек, тем важнее следить за базовыми правилами здорового образа жизни", — отмечается в сообщении.

Советы для улучшения работы мозга:

1. Ходите, бегайте, танцуйте!

По словам Супрун, исследования показали, что регулярные тренировки способствуют улучшению когнитивных функций людей, у которых были нарушения памяти.

"Когда люди ходят, бегают или танцуют, в мозгу выделяется фактор роста, способствует выживанию нейронов и установлению между ними связей. Это поддерживает память и позволяет учиться новому", — подчеркнула и.о. министра.

2. Питайтесь правильно

Чиновница порекомендовала придерживаться средиземноморской диеты, поскольку она здоровая и довольно доступная в Украине, особенно летом — это фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыба (сельдь, скумбрия), птица и молочные продукты.

3. Безопасной дозы алкоголя не существует

Супрун отметила, что люди, которые совсем не потребляют алкоголь, имеют на 22% меньше шансы развить болезнь Альцгеймера, чем те, кто регулярно потребляет чрезмерное количество спиртного.

4. Сон — очень ценный ресурс

Чиновница утверждает, что люди, которые регулярно недосыпают, показывают более низкие показатели при прохождении тестов на оценку ментальных функций.

"Нашему организму требуется определенное количество часов регулярного сна, например, для полноты и эффективности запоминания. Во сне появляются новые нейронные связи и укрепляется нейронная сеть, а это нужно для формирования памяти", — добавила автор.

5. Не забывайте об общении

Супрун написала, что "постоянное общение — это активная умственная деятельность, в частности, концентрация внимания и стимуляция памяти, а это улучшает когнитивные функции". "Общение с разными людьми помогает укрепить нейронные сети замедляет их ослабление в процессе старения", — говорится в сообщении.

Ранее Ульяна Супрун развенчала ряд медицинских мифов, а также утверждала, что остеохондроз наряду с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией является крупным коммерческим вымыслом современности.

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