Супрун назвала привычки, продлевающие жизнь

И.о. министра здравоохранения подчеркнула, что люди, которые пренебрегали здоровыми привычками, гораздо чаще умирали от рака.
К здоровым привычкам относятся правильное питание, достаточный уровень физической активности (30 минут в день), нормальный вес, отказ от курения и отказ или по крайней мере умеренное употребление алкоголя, написала чиновница на своей странице в Facebook.
"Люди, которые имели хотя бы одну из них — жили в среднем на два года дольше. А те, кто придерживался всех этих привычек регулярно, жили в среднем на 12-14 лет дольше. Люди, которые пренебрегали здоровыми привычками, гораздо чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака", — привела она сведения исследователей.
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