Супрун посоветовала, как побороть тревожность

И.о. министра здравоохранения подчеркнула, что кофеин может вызвать развитие симптомов тревожности.

Побороть тревожность могут помочь простые физические упражнения, отметила Ульяна Супрун УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала, что побороть тревожность, в частности, могут помочь простые физические упражнения, отказ от кофеина, использование техники глубокого дыхания, медитация.

В случае ощущения тревожности дольше шести месяцев необходимо проконсультироваться с врачом, возможно, необходимо специальное лечение, написала чиновница на своей странице в Facebook.

"Плохое настроение, нарушение сна, повышенная чувствительность к шуму или периодическое ускорение дыхания и сердцебиения. Обычно так проявляются симптомы тревожности, которые испытывали многие из нас", — отметила она.

Супрун подчеркнула, что самым мощным оружием для контроля тревожности являются простые физические упражнения. "Выбирайте любую активность, которая вам по душе, например, бег или велопрогулки, и сделайте ее регулярной частью вашей жизни", — подчеркнула Супрун.

"Откажитесь от кофеина и лекарственных средств и веществ, которые могут вызвать развитие симптомов тревожности. Изучайте техники глубокого дыхания, медитации и улучшения осознанности, а также практики, которые позволяют снизить тонус мышц и усилить ощущение покоя. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одинаковое время", — посоветовала и.о. министра.

Побороть тревожность могут помочь простые физические упражнения, отметила Ульяна Супрун Скриншот с facebook.com/ulanasuprun

Ранее Ульяна Супрун, ссылаясь на данные ученых, писала, что для улучшения работы мозга нужно двигаться, правильно питаться, отказаться от алкоголя, не пренебрегать сном и общаться.

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