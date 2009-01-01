"Сутки мужиков убивали". В ДНР боевики отжали дом экс-регионала и забили до смерти двух охранников

Артем Щербань оставил свой коттедж в Спартаке после начала боевых действий.

В ДНР боевики отжали дом экс-регионала Reuters

В оккупированном поселке Спартак под Донецком боевики ДНР захватили дом бывшего народного депутата от Партии регионов Артема Щербаня и убили двух охранников, которых хозяин оставил охранять свое имущество от мародеров.

Об этом сообщают житель Донецка Андрей Мацкул, а также военный корреспондент боевиков ДНР Марина Харькова, пишет "Четвертая власть".

По их информации, Артем Щербань (сын бывшего губернатора Донецкой области Владимира Щербаня) оставил свой коттедж в Спартаке после начала боевых действий. Некоторое время назад боевики заселились в коттедж Щербаня, и, обнаружив у охранников не донецкую прописку, забили их до смерти.

"Приехали воины одного героического подразделения, обнаружили у сторожей не донецкую прописку и забили их до смерти. Вот такие дела" — написал Мацкул.

"Сестре погибшего сказали "укрДРГ" и отфутболили" — написала в комментариях к посту Мацкула Харькова.

"Сутки мужиков убивали в доме, в котором сами обосновались на жительство. А сколько таких мужиков сидело по подвалам и сгинуло неизвестно где", — написал Мацкул.

Напомним, ранее военный эксперт назвал проблемы в "армии" ЛДНР.