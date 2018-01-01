Свадьба на Ивана Купала: хорошая ли примета

"Главред" разобрался с народными приметами на этот праздник.

Стоит ли играть свадьбу на Ивана Купала. 1zoom.ru

Уже на следующей неделе украинцы (да и все славяне, в принципе) отметят Ивана Купала-2018 . Кто-то будет прыгать через костер, кто-то – пускать венки, кто-то – просто посидит с друзьями в честь окончания рабочей недели…

А кто-то, возможно, запланировал на этот день свадьбу. Хорошая ли это примета – судить читателям. "Главред" разобрался, какие из примет этого праздника связаны с браком.

Ивана Купала: какого числа

Ночь Ивана Купала-2018 отмечается в ночь с 6 июля на 7 июля. В этом году это будет ночь с пятницы на субботу.

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Свадьба на Ивана Купала

В народе верят, что жениться в день Ивана Купалы — обеспечить себе на всю жизнь купание в роскоши. Мол, свадьба на Ивана Купалу помогает в дом привлечь достаток, так что с финансами у молодой семьи проблем не будет.

В целом, однако, считается, что свадьба в июле после себя оставляет неоднозначные чувства и воспоминания, а молодые в последствие могут даже пожалеть о своем решении. Поэтому люди суеверные, решившие сыграть свадьбу в июле, стараются поправить дело с помощью примет и талисманов. Планирование свадьбы конкретно на праздник Ивана Купалы – как раз один из таких способов.

Абсолютно иначе дело обстоит у людей религиозных.

Петров пост: свадьба

Дело в том, что до 12 июля у православных продолжается Петров пост-2018. А, по народным поверьям, свадьба в Петров пост не сулит молодоженам счастливой и благополучной семейной жизни. Считалось, что свадьба в Петров пост пуста, в семье не будет согласия, и та скоро распадется.

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Более того, Церковь также запрещает проводить обряд венчания в летний пост. Если бракосочетание перенести нельзя, то священнослужители настоятельно советуют просто расписаться в загсе, а уже по завершению поста провести церемонию венчания в храме.

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