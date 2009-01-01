Свидетель убийства Немцова купила четыре квартиры в Киеве — СМИ

Бывшая любовница расстрелянного российского политика сдает приобретенное жилье в аренду.

Анна Дурицкая фото: vk.com

Главный свидетель убийства российского оппозиционера Бориса Немцова — украинкаприобрела четыре квартиры в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество, которые есть в распоряжении ТСН.

Все четыре квартиры находятся на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы. Две из них Дурицкая приобрела 17 ноября 2015 года, еще две – 8 декабря 2016-го.

По данным журналистов, эти квартиры бывшая любовница расстрелянного российского оппозиционера сдает в аренду. Сама она живет в квартире в Феодосийском переулке — деньги на это жилье Дурицкой дал Борис Немцов.

Журналисты телеканала несколько раз пыталась связаться с Анной, чтобы выяснить, откуда у нее средства на недвижимость в Киеве, но она избегает общения с прессой.

Напомним, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Под стражей находятся пятеро фигурантов уголовного дела: предполагаемые исполнители Заур Дадаев, Анзор Губашев и их предполагаемые помощники Хамзат Бахаев, Шадид Губашев и Тимерлан Эскерханов.

Единственным свидетелем преступления была украинская модель Анна Дурицкая, которая в момент убийства была вместе с Немцовым. Ранее сообщалось, что по возвращении в Украину она живет у родителей, сама водит внедорожник и свободно передвигается по родному городу.