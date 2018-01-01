"Свободу грудям". В Каталонии женщины требуют разрешения купаться топлес

Думается, что если искомое разрешение все же будет получено, то мужчин- туристов станет больше сразу несколько раз.

Женщины, проживающие в населенном пункте Л'Амеля-дал-Бальес, расположенном в 35-ти километрах от Барселоны, проголосовали, чтобы им на местном уровне разрешили купаться с голой грудью в общественных бассейнах.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "BBC Украина". Согласно обнародованным данным, организованного властями Каталонии, 61% людей поддержали такое решение, а против высказались 39%.

К слову, решение большинства является юридически обязательным для женщин в возрасте 16 лет и выше, и мужчинам.

Женщины настаивали на проведении опроса местных жителей после того, как летом 2017-го полиция появилась возле одного из бассейнов и приказала двум загоравшим топлес женщинам надеть верхи своих купальников-бикини.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская модель побаловала фанатов снимками топлес.

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