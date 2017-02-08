Свои отомстили. В охранке ЛНР рассказали подробности ликвидации "Гиви"

Целью убийства была месть за неумелое командование, рассказали боевики.

Стали известны подробности ликвидации «Гиви» © Дарина Евтушенко

Согласно информации, полученной от сотрудника "МВД" ЛНР, а также ряда боевиков ЛНР, главарь банды "Сомали" по кличке "Гиви" был убит своими подчиненными.

Об этом блогер Alex N Alex Noyt написал на своей странице в Facebook.

"По их словам, утром 08.02.2017 неустановленные военнослужащие этого подразделения подъехали к территории воинской части, где проходил службу М.Толстых, и открыли огонь из реактивного пехотного огнемета "Шмель" по зданию штаба, где в то время находился последний", — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью убийства была месть за неумелое командование "Гиви" своим подразделением во время боевых действий в январе-феврале 2017 в районе Авдеевки, что привело к гибели и ранения всего около 200 боевиков.

"Также установлено, что факт гибели М.Толстых, без детализации, официально начал доводиться командирами подразделений НЗФ до своих подчиненных лишь около 19.00 (время киевское) 08.02.2017", — сообщил блогер.

Детали ликвидации Толстых читайте в материале "Подробности ликвидации "Гиви". Кто и зачем уничтожил одиозного полевого командира".