Священник опубликовал предсказание 400-летней давности для Украины

Картина сейчас сберегается в Лувре.

Украинский священник — протоиерей Александр Дедюхин — по-своему интерпретировал картину Орацио Джентилески "Счастливое общество, которое победило несчастья", которая была написана почти 400 лет назад (1624-1625).

Священник опубликовал в Facebook картину, на которой девушка, одетая в цвета украинского флага, держит в руках короны завоевателей, а под ногами у нее находится рог изобилия.

"Молодая девушка, одетая в ткань цветов флага Украины, держит в руках короны побежденных царей-завоевателей, которые рискнули посягнуть на ее свободу. Над головой девушки рассеиваются грозовые облака и уже заметны клочки голубого неба, а у ее ног находится Рог Изобилия, который обязательно наполнится, гарантируя ей богатство и процветание. В левой руке практически тризуб", — написал он.

Картина сейчас сберегается в Лувре.

Пользователи социальной сети в большинстве своем позитивно отреагировали на публикацию, выразив надежды на лучшее будущее для Украины.

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