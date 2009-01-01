Священник рассказал, как правильно отмечать Троицу

Использование зелени напоминает о животворящем действии Святого Духа на человека, говорит о.Евстратий.

Архиепископ Евстратий Главред

4 июня православные украинцы и греко-католики будут отмечать. В этот день важно поучаствовать в богослужении, молитве, поскольку это является одним из основных элементов торжества.

Об этом архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря) рассказал на чате в "Главреде".

"Сущность праздника Троицы — не в ритуалах и этнографических традициях, а в осознании и переживании значение события, описанного в Евангелии, когда Дух Святой в виде огненных языков сошел на учеников и апостолов Христовых, и поэтому произошло рождение церкви", — говорит священник.

"От этого события Дух Святой не только внешне влияет на всех, как это было и во времена Ветхого Завета, но и тайно, внутренне преобразует и оживляет каждого, кто через веру приобщается к церкви Христовой, кто в таинстве крещения вдруг рождается от воды и Духа", — продолжает архиепископ Черниговский и Нежинский.

"Поэтому, как и в каждый праздник, в праздник Троицы важно принять участие в совместном богослужении, молитве, ведь это и является одним из основных элементов любого торжества. Все остальное является дополнительными традициями, которые лишь напоминают о главном. Например, использование зелени, зеленых трав и растений в украшении храма и своего жилья в этот праздник напоминает о животворящем действии Святого Духа на человека", — объяснил секретарь Священного Синода УПЦ КП.

Пользуясь случаем, поздравляю всех христиан с наступающим праздником Троицы и желаю каждому вдохновение от Духа Святого и благодатной помощи в утверждении в самих себе и в окружающем мире правды и добра. Желаю всем мира, добра и Божьего благословения", — подытожил о.Евстратий.

Напомним, накануне Троицы украинская и российская стороны Совместного центра по контролю и координации за соблюдением режима прекращения огня договорились соблюдать режим тишины на Донбассе.