"Сюрприз для взрослых". В роликах для детей на YouTube нашли порно

Даже в самых невинных-разневинных "видосах" коварные развратники запрятали жесткую порнографию

Tech - ThaiVIsa

Журналист из известного британского издания-таблоида The Sun обнаружили на портале YouTube специальные плейлисты, где порноролики смешаны с детской анимацией.

Причем непристойные рокили кроме непосредственно сцен обычного секса, содержали сцены секса с принуждением, насилием и унижением.

Несмотря на то, что размещение подобного контента прямо запрещено правилами YouTube, такие плейлист остаются доступны всем пользователям. По мнению журналистов, авторами подобных плейлистов являются злоумышленники, которые хотят извратить представление детей о сексе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что YouTube обвиняют в незаконном сборе информации о детях.