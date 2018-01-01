"Сюрприз для взрослых". В роликах для детей на YouTube нашли порно

Даже в самых невинных-разневинных "видосах" коварные развратники запрятали жесткую порнографию
Причем непристойные рокили кроме непосредственно сцен обычного секса, содержали сцены секса с принуждением, насилием и унижением.
Несмотря на то, что размещение подобного контента прямо запрещено правилами YouTube, такие плейлист остаются доступны всем пользователям. По мнению журналистов, авторами подобных плейлистов являются злоумышленники, которые хотят извратить представление детей о сексе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что YouTube обвиняют в незаконном сборе информации о детях.