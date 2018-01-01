Таинственное чудовище, которое разорвало двух собак в Аргентине, попалось на фото

Пользователи написали десятки вариантов, кто бы это мог быть.

Пользователи написали десятки вариантов, кто бы это мог быть Скриншот YouTube

В Аргентине камеры на улице сняли неизвестное существо, похожее на исполинскую собаку, которое, вероятно, убило в городе Санта Фе двух псов.

Кадр, на котором видно существо, опубликован на канале UFOmania на YouTube.

Местные жители считают, что существо, похожее на собаку, однако значительно больше и с другой физиологией туловища, убило питбуля и немецкую овчарку. Именно после этого, как отмечается, его зафиксировала камера.

В комментариях мнения разделились. Один из пользователей Сети полагает, что жители Санта Фе имеют дело с Асвангом - мифическим филиппинским монстром. Это человек, который может превращаться в собакоподобное существо, в птицу, даже в автомобиль.

Другой пользователь рассказал свою историю столкновения с существом.

"Я видел одного из них в Ва в 2005 году, оно пересекло мост, а мы на него зашли. Это вынесло мне мозг, потому что оно посмотрело на нас, развернулось и начало двигаться, как кенгуру... Надеюсь, что я больше такого не увижу", - написал он.

В комментариях также писали, что существо может быть чупакаброй, ведь "они выглядят именно так".

Но нашлись и те, кто назвал новость "фейком", и объяснил происхождение фото. Оказывается, создатели видео нашли кадр из фильма "Гарри Поттер", перевернули изображение, сжали его, размыли, и "прифотошопили" на одну из улиц города.

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