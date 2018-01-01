Таинственное чудовище, которое разорвало двух собак в Аргентине, попалось на фото

Пользователи написали десятки вариантов, кто бы это мог быть.
Кадр, на котором видно существо, опубликован на канале UFOmania на YouTube.
Местные жители считают, что существо, похожее на собаку, однако значительно больше и с другой физиологией туловища, убило питбуля и немецкую овчарку. Именно после этого, как отмечается, его зафиксировала камера.
В комментариях мнения разделились. Один из пользователей Сети полагает, что жители Санта Фе имеют дело с Асвангом - мифическим филиппинским монстром. Это человек, который может превращаться в собакоподобное существо, в птицу, даже в автомобиль.
Другой пользователь рассказал свою историю столкновения с существом.
"Я видел одного из них в Ва в 2005 году, оно пересекло мост, а мы на него зашли. Это вынесло мне мозг, потому что оно посмотрело на нас, развернулось и начало двигаться, как кенгуру... Надеюсь, что я больше такого не увижу", - написал он.
В комментариях также писали, что существо может быть чупакаброй, ведь "они выглядят именно так".
Но нашлись и те, кто назвал новость "фейком", и объяснил происхождение фото. Оказывается, создатели видео нашли кадр из фильма "Гарри Поттер", перевернули изображение, сжали его, размыли, и "прифотошопили" на одну из улиц города.
Ранее кот-сфинкс из Нью-Йорка приобрел популярность из-за зловещего вида.