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Тактика "волчьей стаи". Как ВМС Украины учатся противостоять российской агрессии

Сегодня, 08:56

В Черном нужны ВМС Украины нужны быстроходные ракетные катера, подчеркнул военный эксперт.

Одесса,День ВМС,ВСУ
ВМС Украины учатся противостоять агрессии РФ УНИАН
ВМС Украины проводят учения по отработке тактики "волчья стая", которая заключается в атаке группой легких катеров более мощного противника, который, как ожидается, не сможет держать на прицеле сразу несколько небольших объектов.

Об этом идет речь в материале "Крым. Реалии".

При этом украинский военный эксперт, заместитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заверил, что до противостояния с Россией на море Украине пока далеко.

"Пока что украинский флот не может противостоять полномасштабной российской агрессии. Малые бронированные катера все же больше подходят для Азовского моря, а в Черном нужны быстроходные ракетные катера, которые могут уничтожать российские корабли. До 2020 года в ВМСУ должно поступить три таких катера, "Лань-М", но на самом деле их нужно как минимум два десятка. Каждый из них стоит до 50 миллионов долларов, однако без крупной ударной группы о противостоянии с Россией не может идти и речи, какую бы тактику мы ни использовали", — объяснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создан малый бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М", который соответствует стандартам НАТО. Первая "Гюрза" вышла в море 3 февраля.

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ВМС, Украина, Россия, флот, агрессия
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