Тактика "волчьей стаи". Как ВМС Украины учатся противостоять российской агрессии

В Черном нужны ВМС Украины нужны быстроходные ракетные катера, подчеркнул военный эксперт.

ВМС Украины учатся противостоять агрессии РФ УНИАН

ВМС Украины проводят учения по отработке тактики "волчья стая", которая заключается в атаке группой легких катеров более мощного противника, который, как ожидается, не сможет держать на прицеле сразу несколько небольших объектов.

Об этом идет речь в материале "Крым. Реалии".

При этом украинский военный эксперт, заместитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заверил, что до противостояния с Россией на море Украине пока далеко.

"Пока что украинский флот не может противостоять полномасштабной российской агрессии. Малые бронированные катера все же больше подходят для Азовского моря, а в Черном нужны быстроходные ракетные катера, которые могут уничтожать российские корабли. До 2020 года в ВМСУ должно поступить три таких катера, "Лань-М", но на самом деле их нужно как минимум два десятка. Каждый из них стоит до 50 миллионов долларов, однако без крупной ударной группы о противостоянии с Россией не может идти и речи, какую бы тактику мы ни использовали", — объяснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создан малый бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М", который соответствует стандартам НАТО. Первая "Гюрза" вышла в море 3 февраля.