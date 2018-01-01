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"Танцует и показывает". В России девушка в нижнем белье устроила пляски на дороге: видео

Сегодня, 22:38

Девушка, очевидно, решила отложить все и попробовать спасти мир именно своей красотой.

Танцы в белье
Скринщот из видео http://gorodnsk63.ru
В Самаре девушка в бюстгалтере и стрингах устроила танцы на дороге под дуэтную песню Валерия Меладзе и Анастасии Приходько.

Соответствующий видеоролик был опубликован на портале YouTube.

Очевидно, чтобы подчеркнуть свою необычность, девушка надела белье бордового цвета.

Интересно, что затем она стало агрессивно вести себя со съехавшимися и сошедшимися зрителями и в грубой форме попросила их удалится, присовокупив, что "в их жизни не хватает секса".

 Напомним, ранее сообщалось о том, что бывшая участница группы "Виа Гра" побаловала фанатов соблазнительнцы танцев в купальнике.

 
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Россия, Самара, девушка, танцы, стринги, бюстгальтер, нижнее белье
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