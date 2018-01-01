"Танцует и показывает". В России девушка в нижнем белье устроила пляски на дороге: видео

Девушка, очевидно, решила отложить все и попробовать спасти мир именно своей красотой.
Соответствующий видеоролик был опубликован на портале YouTube.
Очевидно, чтобы подчеркнуть свою необычность, девушка надела белье бордового цвета.
Интересно, что затем она стало агрессивно вести себя со съехавшимися и сошедшимися зрителями и в грубой форме попросила их удалится, присовокупив, что "в их жизни не хватает секса".
Напомним, ранее сообщалось о том, что бывшая участница группы "Виа Гра" побаловала фанатов соблазнительнцы танцев в купальнике.