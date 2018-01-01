Танцы на грани. В Иране юную гимнастку арестовали за откровенные пляски в спальне

Девушку обвиняют в нарушении норм морали.

Маэде Ходжабри Instagram

Иране полицейские арестовали юную гимнастку Маэде Ходжабри − за видеоролики с танцами в своей спальне, опубликованные в соцсети Instagram.

Соответствующее сообщение было опубликовано британским изданием The Independent. 18-летнюю девушку обвинили в нарушении норм морали, принятых в иранском обществе. Ходжабри оправдывается тем, что всего лишь желала увеличить число своих подписчиков. Сейчас их у юной гимнастки насчитывается немногим более 50 тысяч, а среди ее 322 публикаций наличествуют фотоснимки, как и в традиционных мусульманских нарядах, так в современных майках и топах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Пакистане беременную певицу убили на сцене за отказ от танца.

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