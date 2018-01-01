Танцы в белье, беретах и погонах. В Сети показали, как зажгли украинские пограничницы: видео

Девушки "после торжеств пошли в пыл", узнали журналисты.

Украинские пограничницы танцевали в белье Скриншот видео с facebook.com/Mosty1472

В поселке Оршанец Черкасской области пограничницы танцевали в нижнем белье и в беретах, у одной из них на лифчике были погоны, а в руках — дубинка, с ней она вызывающе двигалась.

Девушки "после торжеств пошли в пыл", говорится на странице сообщества в Facebook "Підслухано в Великих Мостах", которое опубликовало горячее видео.

"Надеемся, что наши пограничницы такого не делают)) Это видео из Оршанца, но присмотритесь, есть слухи, что девушки служили и в Мостах))", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России разгорелся скандал вокруг курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли смелый клип-пародию на песню "Satisfaction". На видео молодые люди в трусах и фуражках эротично танцуют под композицию, позже руководство института наказало учащихся за участие в съемке.

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