Тайны личной жизни Владимира Путина: Пономарев рассказал, как и на ком тот "скачет с голым торсом"

Экс-депутат Госдумы считает, что российский президент спит как с женщинами, так и с мужчинами.

До сих пор Путина замечали верхом лишь на лошади – до медведей пока не доходило. radiosvoboda.org

Российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев уверен, что основная сексуальная жизньпроходит во время его поездок в Туву.

"Есть ли у Путина постоянный партнер в эротическом смысле, мужчина или женщина? В этом я сильно сомневаюсь. Он производит впечатление человека очень одинокого. Нет очевидных признаков, чтобы что-то такое было", – поделился он своим мнением на телеканале "112 Украина", пишет "Гордон".

При этом Пономарев уточнил, что нет никакой разницы, с кем человек спит. В то же время депутат Госдумы РФ Алина Кабаева, по мнению экс-депутата, могла быть для Путина лишь прикрытием, и якобы у президента РФ есть другая девушка.

"Я свечку не держал. Мне кажется, что Кабаева – это в чистом виде операция прикрытия. Ее попросили, и она согласилась. Я думаю, что он и в одну, и в другую сторону (предпочитает мужчин или женщин – ред.). Но какая разница, с кем человек спит? Важно, какие он решения после этого принимает. Путин хочет эту тему скрывать, это видно. Мне кажется, его основная сексуальная жизнь происходит во время поездок в Туву, когда он скачет на медведях с голым торсом", – добавил оппозиционер.

Ранее сообщалось, что любовница Путина начала скрывать округлившийся животик. Алина Кабаева перешла на наряды свободного кроя.

По данным французских СМИ, Кабаева уже воспитывает от Путина двоих детей.