Техника на грани фантастики. Изобретены наушники с синхронным переводом

Британские инженеры изобрели инновационный гаджет, который способен решить множество проблем в коммуникации между людьми.

Наушники модели Bragi Dash Pro Bragi

Инженеры британской компании Bragi разработали специальные беспроводные наушники со встроенной функцией синхронного перевода.

По мнению представителей компании, благодаря новому гаджету языковой барьер станет легко преодолимым, сообщает портал TheUK.one.

Модель Bragi Dash Pro способна выполнять мгновенный перевод с сорока языков в онлайн-режиме.

Передачу звукового сигнала осуществляет мобильное приложение iTranslate с помощью технологии Bluetooth.

Используя две пары таких наушников, собеседники, говорящие на разных языках, смогут вполне фукнционально общаться, утверждают в Bragi.

По мнению экспертов, Dash Pro внешне похожи на Pixel Buds − аналогичный продукт от корпорации Google. Однако многие пользователи этого гаджета пользователи жалуются на сложность установленной операционной системы и несовместимость с продукцией других фирм.

В розничную продажу наушники Bragi Dash Pro планируется выпустить по цене в 250 фунтов стерлингов (около 8,5 тысячи гривен).