Техника на грани фантастики. Изобретены наушники с синхронным переводом

Британские инженеры изобрели инновационный гаджет, который способен решить множество проблем в коммуникации между людьми.
По мнению представителей компании, благодаря новому гаджету языковой барьер станет легко преодолимым, сообщает портал TheUK.one.
Модель Bragi Dash Pro способна выполнять мгновенный перевод с сорока языков в онлайн-режиме.
Передачу звукового сигнала осуществляет мобильное приложение iTranslate с помощью технологии Bluetooth.
Используя две пары таких наушников, собеседники, говорящие на разных языках, смогут вполне фукнционально общаться, утверждают в Bragi.
По мнению экспертов, Dash Pro внешне похожи на Pixel Buds − аналогичный продукт от корпорации Google. Однако многие пользователи этого гаджета пользователи жалуются на сложность установленной операционной системы и несовместимость с продукцией других фирм.
В розничную продажу наушники Bragi Dash Pro планируется выпустить по цене в 250 фунтов стерлингов (около 8,5 тысячи гривен).