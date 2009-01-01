Террористу ДНР, готовившему диверсии в Днепре, суд дал 11 лет тюрьмы

Житель Донецка добровольно присоединился к бандформированию "МГБ" в 2014 году.

Террористу ДНР суд дал 11 лет тюрьмы Обозреватель

В Донецкой области Апелляционный суд приговорил гражданина Украины к 11 годам лишения свободы за террористическую деятельность в рядах ДНР

Об этом идет речь в сообщении пресс-цента СБУ.

Житель Донецка добровольно присоединился к бандформированию "МГБ" в 2014 году. Организовывал доставку из России огнестрельного оружия, лично формировал диверсионные группы для совершения терактов на мирных территориях.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика в августе 2015 году в Днепре, куда он прибыл для совершения диверсий по заданию кураторов российских спецслужб.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Донецкой области боевика ДНР приговорили к 10 годам тюрьмы.