Террористу-россиянину из ДНР суд дал 11 лет тюрьмы

Мужчина с января 2015 г. по сентябрь 2016 г. участвовал в террористической организации ДНР.

Россиянину из ДНР суд дал 11 лет тюрьмы Світ 24

Гражданина Российской Федерации приговорили к 11 годам тюрьмы за участие в деятельности террористической ДНР

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГПУ.

К 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден гражданин Российской Федерации, уроженец Москвы, бывший сотрудник правоохранительных органов РФ, который участвовал в деятельности террористической организации ДНР.

В судебном заседании доказано, что мужчина с января 2015 г. по сентябрь 2016 г. участвовал в террористической организации ДНР, в составе одного из незаконных вооруженных подразделений которой совершал акты вооруженного сопротивления подразделениям сил АТО. Противоправная деятельность указанного лица прекращена 8 сентября 2016 года военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые задержали его с боеприпасами вблизи Торецка Донецкой области.

Напомним, в Донецкой области боевика ДНР приговорили к 10 годам тюрьмы.