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Террористы зомбируют детей: Скоро вы пополните ряды "армии ДНР"

Сегодня, 11:55

В мероприятии приняли участие подростки допризывного возраста.

ДНР, дети, оружие
Боевики показали детям оружие Скриншот
В оккупированной Ясиноватой Донецкой области террористы "ДНР" собрали школьников на "день призывника" и рассказали о "радужных" перспективах вступления в банды боевиков.

Как сообщают "Новости Донбасса".

Видео с мероприятия, которое позиционировалось как "военно-патриотическое", было опубликовано на сайте "вооруженных сил ДНР".

Представители незаконных вооруженных формирований показали детям свое вооружение и провели показательные выступления.

"Сегодня вы учитесь, трудитесь и отдыхаете, но пройдет совсем немного времени и вы вступите в ряды вооруженных сил ДНР", — сказал школьникам один из выступающих со сцены.

Также в мероприятии приняли участие подростки допризывного возраста. Они продемонстрировали строевую и медицинскую подготовку.

Напомним, ранее пропагандисты "ДНР" рассмешили новым фейком.

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