Точно в цель. Опубликованы фото стрельб артиллеристов украинских ВМС

Орудийная артиллерийская батарея в сжатые сроки вышла на огневые позиции, развернулась и осуществила боевые стрельбы.

Стрельбы артиллеристов украинских ВМС Фейсбук Генштаба ВСУ

Артиллерийское подразделение отдельной артиллерийской бригады войск береговой обороны Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в ходе учений выполнило огневые задачи по поражению морских целей.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра Генштаба ВС Украины в Facebook.

Сообщается, что получив соответствующий приказ, орудийная артиллерийская батарея в сжатые сроки вышла на огневые позиции, развернулась и осуществила боевые стрельбы по надводным кораблям, обеспечив тем самым артиллерийское прикрытие морского участка государственной границы. Безопасность мореплавания при этом обеспечивали корабли и суда, вертолет морской авиационной бригады, а также связисты украинских ВМС, а морские пехотинцы — охрану и оборону при выполнении боевых задач, а также безопасность гражданского населения в районе проведения мероприятий.

Как отметил командир отдельной артиллерийской бригады войск береговой обороны ВМС ВС Украины полковник Андрей Шубин, в ходе этих учений артиллеристы повышают профессиональные возможности личного состава в ведении боевых действий, в частности, во время стрельбы с закрытой огневой позиции по морским целям. Кроме того, как добавил он, во время мероприятий совершенствуется уровень слаженности в действиях расчетов и подразделения в целом.

Также сегодня отряд кораблей и судов флота провел тактические учения по изоляции морского побережья, выполнил артиллерийские стрельбы.

Напомним, ранее сообщалось, что военно-морские учения ВСУ продолжаются в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря.

Фото: Фейсбук Генштаба ВСУ.