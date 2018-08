Том Круз признался, когда узнал о порно в интернете. Спойлер – очень поздно

Известному голливудскому актеру Тому Крузу было уже 44 года, когда он впервые узнал о существовании порно в интернете.

О том, что в Сети можно найти (да еще и бесплатно посмотреть) порно-ролики, актер не догадывался до 2006 года, заверяет продюсер, режиссер и сценарист Джадд Апатоу ("Кабельщик", "Немножко беременна", "Не шутите с Зоханом" и др.). Этим пикантным фактом он поделился со зрителями на шоу телеведущего Стивена Кольбера.

Просветил актера его коллега Сет Роген ("Донни Дарко", "Superперцы", "Ананасовый экспресс" и др.).

Причем Круз сначала не поверил, что фильмы для взрослых можно спокойно найти в интернете – но, в конце концов, его все же удалось убедить.

.@JuddApatow takes us back to when he brought @SethRogen to a meeting with @TomCruise and they had a chat about internet porn. #LSSC pic.twitter.com/n1oW78DrXh