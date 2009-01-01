Топ-5 мест в Виннице помимо фонтанов, которые стоит посетить

Музей-усадьба Н.И. Пирогова, резиденция графского рода Потоцких и еще три жемчужины Подолья

Винница по праву считается одним из самых комфортных мест для жизни в Украине. Это уникальный город, который впечатляет своей архитектурой, музеем с большой коллекцией ретро-автомобилей, самобытной культурой и расслабленной атмосферой. До 14 октября главной визитной карточкой города являлся светомузыкальный фонтан ROSHEN – крупнейший в Украине и в Европе. С приходом холодов фонтан переходит в режим зимней "спячки". Но это вовсе не значит, что от поездки в Винницу нужно отказываться. Рассказываем о местах, которые стоит посетить в городе и его окрестностях.

Музей ретро-техники "Автомотовелофоторадио"

Музей ретро-техники в Виннице

Десятки винтажных автомобилей, патефонов и других советских гаджетов - так выглядит музей "Автомотовелофоторадио", в котором история сопровождает вас повсюду.



Если машины вам небезразличны, то отправиться сюда определенно стоит – это уникальное место в Украине, где можно увидеть частное собрание раритетных отечественных и зарубежных транспортных средств середины прошлого века. Треть всех экспонатов была собрана винницким коллекционером А. Стрембицким. Немалый вклад в пополнение коллекции внесли его друзья и товарищи - Владимир Суржиков и Александр Иванов. К слову, все экспонаты музея – от приемника "Маяк" до волги-кабриолета - поддерживаются в рабочем состоянии. Здесь же можно примерить военную форму, сфотографироваться в историческом образе и даже сыграть на барабанах.

Адрес: г. Винница, ул. Соборная, 1-а

Национальный музей-усадьба Н.И. Пирогова

Национальный музей-усадьба Н.И. Пирогова

Можно бесконечно долго рекомендовать, что посмотреть в Виннице, но единственное, что нельзя пропустить, — это Национальный музей-усадьба Н.И. Пирогова.



На окраине города прячется живописный парк, именуемый парком усадьбы Вишня. Когда-то, в далеком 1859 году, Н.И. Пирогов приобрел дом вблизи озера и сразу же засадил большой участок земли деревьями. Этот парк - отличное место для тихих раздумий, легкой тоски или отдыха с семьей.

Огромный комплекс, где собрана уникальная коллекция фотографий разных периодов жизни выдающегося хирурга, ученого и педагога Николая Пирогова, включает дом, в котором жил и работал профессор, музей-аптеку и церковь-некрополь. почти невозможно. Экскурсия весьма полезна для студентов-медиков: это подогревает интерес к учебе и расширяет кругозор. Тут же отметим, что в музей заходят не только врачи, но и просто любопытные посетители — нередко прибывшие издалека и нередко весьма целенаправленно.

Адрес: г. Винница, ул. Пирогова, 155

Ставка Гитлера "Вервольф"

Один из секретных объектов времен Второй мировой войны - винницкая ставка фюрера -расположена в дубовой роще, давшей ей первое название - "Eichenhain". Строить ее силами немецких специалистов и военнопленных начали в конце 1941 г., а уже в 1942-м сюда прибыл рейхсканцлер Адольф Гитлер. За это время название бункера менялось несколько раз: "Дубовая роща" ("Eichenhain"), "Оборотень" ("Werwolf") и, наконец, "Вооруженный волк" - "Wehrwolf". Существует предположение, что военный объект строился по образцу главной ставки Гитлера "Wolfsschanze" - "Волчьего логова".Место под строительство штаба "Wehrwolf" определил Герман Геринг, один из наиболее влиятельных членов нацистской партии. Комплекс занимал площадь четыре квадратных километра леса в Винницкой области. На берегу Южного Буга, в поселке Стрижавка, Гитлер, Гиммлер и Геринг собирались, чтобы обсудить стратегические возможности войск, поделиться грандиозными идеями по созданию Великой Германии, а также в стенах ставки разрабатывался "Генеральный план Ост".

Адрес: с. Стрижавка, ул. Туристическая

Николаевская церковь (Церковь Святого Николая)

Николаевская церковь

Нет, наверное, такого винничанина, который бы не знал о полковнике Богуне, руководителе успешной обороны Винницы, но вряд ли кто-то знает, что Иван Богун обвенчался именно в Николаевской церкви.

Прекрасно сохранившийся до наших дней храм Святого Николая в Виннице был построен в XVIII веке. Средства на его возведение предоставил Антон Постельник. Глядя на храм, сложно поверить, что он создан из дубовых колод без единого гвоздя.



Адрес: г. Винница, ул. Маяковского, 6

Дворец Потоцких

Дворец Потоцких

Двухэтажный дворец графа С. Потоцкого представляет собой сооружение в стиле палладио с огромным количеством мест для отдыха. Сам король Станислав Август был удивлен убранством резиденции, а Екатерина II поразилась размаху, с которым в залах дворца устраивали маскарады и театральные представления.

Прием гостей со всех уголков мира стал образом жизни Тульчинского дворца. Съезжались сюда отовсюду, и оставались на несколько дней, недель, а то и месяцев. Вполне вероятно, что именно здесь граф впервые познакомился со своей будущей женой, той самой Софией, в честь которой позже построил парк в Умани.

Адрес: г. Тульчин, ул. Независимости 19

Кристина Марутян