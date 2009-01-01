Сегодня, 11:11 RSS

Трагедия на шахте Львовщины: число госпитализированных горняков возросло до 23

Сегодня, 10:48

Состояние 9 пострадавших горняков — тяжелое, 14 — средней тяжести.

Львовщина, шахта, горняки, шахтеры, Степова, взрыв, скорая
24 канал/Twitter
Количество госпитализированных горняков шахты "Степная" ГП "Львовуголь", где 2 марта произошел взрыв метана, возросло до 23 человек.

Как сообщили в пресс-службе Департамента гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на 09:00 4 марта, на лечении в ожоговом отделении 8-й городской больницы Львова находятся 23 горняка (3 марта были госпитализированы еще три человека). Состояние 9 пострадавших — тяжелое, 14 — средней тяжести.

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" (горизонт 550 м) произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли 8 человек. На момент взрыва в шахте работало 172 горняка. Работа шахты по добыче угля временно приостановлена.

В ночь со 2 на 3 марта в ожоговое отделение 8-й больницы Львова с травмами и ожогами различной степени тяжести из Червоноградской городской больницы были перевезены 21 человек, из которых 2 — в тяжелом состоянии.

Теги:  
Львов, Львовщина, Червоноград, шахта, взрыв, жертвы, пострадавшие
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...