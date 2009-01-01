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Трагедия на шахте "Степная". Выявлены нарушения в ее работе, виновные понесут ответственность

Сегодня, 15:46

Сейчас мы выясняем, как на шахте оказалось опасное оборудование, подчеркнул Зубко.

Шахта Степова, Степная, Львовщина
Шахта "Степная" girnyk.at.ua
Государственной комиссией по расследованию причин взрыва на шахте "Степная" объединения "Львовуголь", вследствие которого погибли 8 шахтеров, выявлены ряд нарушений в работе предприятия, и ответственные за эти нарушения понесут ответственность.

Об этом заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, сообщает УНИАН.

"Сейчас мы выясняем, как на шахте оказалось опасное оборудование, каким образом вместо 450 кубометров воздуха, которые должны были быть в шахте (в лаве — ред.), там было только 120 кубометров воздуха. Мы выясняем, почему не сработала система оповещения (об опасной концентрации метана — ред.)", — сказал Зубко.

Он также обратил внимание, что в ходе расследования стало известно, что шахта не имела разрешений на проведение работ. "Сейчас мы выясняем, почему не было разрешений, какие давались предписания, как они выполнялись. Мы также получили информацию, о том, что несколько шахт объединения "Львовуголь" также не имеют разрешений на проведение работ. Таким образом, мы составляем всю карту сложившейся ситуации: и по системам оповещения, и системам личной безопасности, — сказал Зубко. — Думаю, что месяца времени, который отведен на работу комиссии, хватит, чтобы сделать вывод не только о причинах трагедии, но и о том, что нужно сделать на других украинских шахтах".

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м из-за взрыва произошло обрушение горной породы.

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Степная, шахта, расследование, Зубко
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