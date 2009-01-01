Трагедия на шахте "Степная". Выявлены нарушения в ее работе, виновные понесут ответственность

Сейчас мы выясняем, как на шахте оказалось опасное оборудование, подчеркнул Зубко.

Шахта "Степная" girnyk.at.ua

Государственной комиссией по расследованию причин взрыва на шахте "Степная" объединения "Львовуголь" , вследствие которого погибли 8 шахтеров, выявлены ряд нарушений в работе предприятия, и ответственные за эти нарушения понесут ответственность.

Об этом заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, сообщает УНИАН.

"Сейчас мы выясняем, как на шахте оказалось опасное оборудование, каким образом вместо 450 кубометров воздуха, которые должны были быть в шахте (в лаве — ред.), там было только 120 кубометров воздуха. Мы выясняем, почему не сработала система оповещения (об опасной концентрации метана — ред.)", — сказал Зубко.

Он также обратил внимание, что в ходе расследования стало известно, что шахта не имела разрешений на проведение работ. "Сейчас мы выясняем, почему не было разрешений, какие давались предписания, как они выполнялись. Мы также получили информацию, о том, что несколько шахт объединения "Львовуголь" также не имеют разрешений на проведение работ. Таким образом, мы составляем всю карту сложившейся ситуации: и по системам оповещения, и системам личной безопасности, — сказал Зубко. — Думаю, что месяца времени, который отведен на работу комиссии, хватит, чтобы сделать вывод не только о причинах трагедии, но и о том, что нужно сделать на других украинских шахтах".

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м из-за взрыва произошло обрушение горной породы.