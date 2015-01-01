Трагическая ситуация на Светлодарской дуге: в плену погибли три украинских воина — волонтеры

Над нашими пленными бойцами боевики зверски издевались, потом убили и прислали фото волонтерам.

nv.ua На Светлодарской дуге вблизи Дебальцево Донецкой области трагически погибли еще трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщил волонтер и координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев на своей странице в Facebook.

"Двое были на поле, их забрали то ли местные боевики, то ли наемники из РФ, пока неизвестно. Бойцы были ранены, их сняли на видео и передали нашим, как подтверждение того, что они у противника, только внесу поправку: противник достоин уважения, а эти — нет.

Провести обмен не удалось, враг не захотел, и наши не нашли, с кем говорить. Там каждый — командир, и найти ответственного за остановку огня было нереально.

Потом их перевезли в Дебальцево, издевались и мучили. В итоге убили. Зверские фото с пытками и телами сразу прислали нам, как подтверждение того, что они "200-е", — написал Кабакаев.

Он отметил, что еще один украинский военный считался пропавшим без вести.

"Мы подали запрос — и оказалось, что по данным боевиков, он в плену, но подтверждения мы не нашли. Несколько часов назад третий оказался у нас. Несколько выстрелов в голову", — пишет Кабакаев.

Волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook написал: "Убили и третьего пленного. Твари. Российские фашисты выложили фото погибших, замученных украинских героев в сеть. Мало того, эти фото с комментариями они начали рассылать украинским телеканалам с российского имейла. Твари, мерзкие твари! Будьте прокляты".

НГапомним, ранее в штабе АТо отмечали, что 21 декабря, на Донбассе 11 украинских воинов получили ранения в результате вражеских обстрелов на Светлодарской дуге.