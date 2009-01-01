Транспорта нет, но вы держитесь. Батальоны "армии Новороссии" вынуждены совершать пешие марш-броски

В трех бригадах не хватает грузовиков для переброски живой силы.

Боевикам приходится отвыкать от транспорта Reuters

По сообщениям с, многие боевики "армий" ДНР и ЛНР не всегда имеют возможность передвигаться на колесном транспорте — порой приходится по-старинке совершать пешие марши.

Об этом со ссылкой на свои источники группа "Информсопротивление" сообщает на сайте Sprotyv.info.

Так, по крайней мере в 2-х бригадах 1-го "армейского корпуса" и в одной бригаде 2-го АК целый ряд подразделений (в основном батальонного уровня) отрабатывали действия по выдвижению к переднему краю с реальным совершением маршей.

"Как оказалось далеко не вся штатная техника была к этому готова, по этому поводу в командовании бригад состоялись "предметные разговоры и разбирательства" проверяющих из управления корпусов и командования бригад. В основном претензии касались состояния автомобильной техники", — сообщает источник.

Ранее "Главред" сообщал, что боевики что-то затевают: "армия ДНР" переведена в состояние полной боевой готовности, охранка и полицаи —на казарменном положении.