Травмы, медикаментозный сон. Врач рассказал о состоянии беременной, пострадавшей в кровавом ДТП в Харькове

Пострадавшую постоянно навещает муж, она обеспечена необходимыми препаратами.
Об этом пишет NewsRoom, ссылаясь на данные заместителя главного врача по медчасти Областной клинической больницы Владимира Яроша.
По его словам, пациентка обеспечена необходимыми препаратами, в том числе — за счет пожертвований частных лиц, ее постоянно навещают муж, близкие и родственники.
"Пациентка находится в медикаментозном сне, у нее травмы таза и головы. Сейчас она спит, двигаться ей нельзя, чтобы никак не навредить беременности. Травма головы вызывает нервное возбуждение", — отметил собеседник.
Еще одна пострадавшая — 25-летняя девушка, которая получила тяжелую черепно-мозговую травму — демонстрирует положительную динамику. "Она находится в сознании, в понедельник (23 октября — Ред.) пострадавшую перевели в нейрохирургическую палату", — добавил зам главврача.
Напомним, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и переулка Мечникова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — травмированы и доставлены в больницу.
За рулем Lexus находилась Алена Зайцева, ее задержали правоохранители. Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления. В Харькове на заседании суда прокурор сказал, что в ходе медосмотра в организме студентки были обнаружены опиаты, потом ей избрали меру пресечения.