Треть российских наемников не подошли "армии ЛДНР" — оказались психопатами и доходягами

10% наемников отказались подписывать контракт, не согласившись с его условиями.

Наемники, иллюстрация Reuters

Командование российских оккупационных войск для предотвращения дальнейшего роста количества преступлений и грубых нарушений воинской дисциплины в соединениях иужесточает требования к кандидатам на прохождение военной службы, несмотря на существенный текущий некомплект личного состава.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

По данным украинской разведки, из числа завербованных "российских патриотов", которые в марте прибыли на Донбасс для участия в боевых действиях против сил АТО за вознаграждение.

Из них 10% оказались непригодными по морально-психологическим показателям, около 20% — по состоянию здоровья, а еще 10% наемников — отказались подписывать контракт, не согласившись с его условиями.

Напомним, проверка командования показала, что в 1-м и 2-м АК боевики массово употребляют алкоголь и наркотики, в лидерах – "морпехи" ДНР и горловские "орки".