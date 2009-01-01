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Треть российских наемников не подошли "армии ЛДНР" — оказались психопатами и доходягами

Сегодня, 11:09

10% наемников отказались подписывать контракт, не согласившись с его условиями.

Донецк, боевики, наемники, подготовка 06
Наемники, иллюстрация Reuters
Командование российских оккупационных войск для предотвращения дальнейшего роста количества преступлений и грубых нарушений воинской дисциплины в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов" ЛДНР ужесточает требования к кандидатам на прохождение военной службы, несмотря на существенный текущий некомплект личного состава.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

По данным украинской разведки, из числа завербованных "российских патриотов", которые в марте прибыли на Донбасс для участия в боевых действиях против сил АТО за вознаграждение.

Из них 10% оказались непригодными по морально-психологическим показателям, около 20% — по состоянию здоровья, а еще 10% наемников — отказались подписывать контракт, не согласившись с его условиями.

Напомним, проверка командования показала, что в 1-м и 2-м АК боевики массово употребляют алкоголь и наркотики, в лидерах – "морпехи" ДНР и горловские "орки".

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ГУР, разведка, 1АК, 2АК, ЛДНР, дисциплина, наемники, здоровье, вербовка
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