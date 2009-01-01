Треть российских наемников не подошли "армии ЛДНР" — оказались психопатами и доходягами

10% наемников отказались подписывать контракт, не согласившись с его условиями.
Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.
По данным украинской разведки, из числа завербованных "российских патриотов", которые в марте прибыли на Донбасс для участия в боевых действиях против сил АТО за вознаграждение.
Из них 10% оказались непригодными по морально-психологическим показателям, около 20% — по состоянию здоровья, а еще 10% наемников — отказались подписывать контракт, не согласившись с его условиями.
Напомним, проверка командования показала, что в 1-м и 2-м АК боевики массово употребляют алкоголь и наркотики, в лидерах – "морпехи" ДНР и горловские "орки".