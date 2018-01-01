Третий день Олимпиады-2018. Google отметился забавным дудлом о медведе-лыжнике

Новый дудл доступен почти по всему миру.

Google отметился забавным дудлом google.com

Накануне третьего дня Олимпиады-2018 Google выпустил дудл о белом медведе, который спускается на лыжах со снежной горки.

Новый короткий мультфильм повествует о белом медведе, который преодолевая препятствия спускается со снежной горки на лыжах.

К первому дню Олимпийских Игр в Пхенчхане команда Google создала дудл ,где разные животные пробовали свои силы в некоторых видах зимней Олимпиады. А во второй день Игр героем дудла стала Черепаха, которая демонстровала свои умения на льду.

Отметим, что новый дудл доступен почти по всему миру, кроме России, нескольких стран Южной Америки и Африки.

Напомним, ранее сообщалось, что на зимних Олимпийских играх команда Германия возглавила медальный зачет.