"Тревожный" Новый год. Командование подняло боевиков ЛНР — искали пьяных и дезертиров

В Брянке и Кадиевке был проведен сбор по тревоге с построением личного состава.

Боевик со спиртным, иллюстрация evroua.com

Несмотря на жесткие меры командования российских оккупационных войск по предотвращению случаев нарушения личным составом воинской дисциплины, употребление спиртных напитков, самовольного оставления места службы, бесчинств по отношению к местному населению их количестворезко возросло.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 1 и 2 января по указанию командующего 2-го "армейского корпуса" ЛНР был проведен сбор по тревоге с построением всего личного состава в подразделениях 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка).

Как оказалось, это было сделано для наказания военнослужащих за массовое оставление передовых позиций в Новогоднюю ночь, употребление спиртных напитков и бесчинства в общественных местах.

Напомним, ранее разведка сообщала, что в Брянке 14% "мотострелков" ЛНР разбежались из частей.