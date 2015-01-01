"Тревожный" Новый год. Командование подняло боевиков ЛНР — искали пьяных и дезертиров

В Брянке и Кадиевке был проведен сбор по тревоге с построением личного состава.
Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, 1 и 2 января по указанию командующего 2-го "армейского корпуса" ЛНР был проведен сбор по тревоге с построением всего личного состава в подразделениях 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка).
Как оказалось, это было сделано для наказания военнослужащих за массовое оставление передовых позиций в Новогоднюю ночь, употребление спиртных напитков и бесчинства в общественных местах.
Напомним, ранее разведка сообщала, что в Брянке 14% "мотострелков" ЛНР разбежались из частей.