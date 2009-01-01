Трудяги передовой. Силы АТО на Светлодарской дуге неумолимо приближаются к Дебальцево

Бойцам нужны металлические скобы для обустройства новых опорников, сообщает Юрий Мысягин.

Дебальцево — рядом novosti.dn.ua

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, добровольцы 24-го батальона "Айдар" и 4-й бригады Национальной гвардии, обороняющие позиции на, вернули под контроль Украины новые территории, расположенные ближе к Дебальцево.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, все подразделения пехоты на передовой "копают, копают и копают".

"А почему все сейчас усиленно просят металлическую скобу, которая в большом дефиците? — задает вопрос волонтер и объясняет. — Потому, что мы укрепляем старые и строим новые опорники на НОВЫХ наших позициях, которые каждый день неумолимо приближаются к противнику".

"Руки у пацанов грязные и в мозолях, а лица в пыли, но работа не останавливается ни на день. Люблю пехоту. Трудяги передовой", — подытожил Юрий.

Напомним, несколькими днями ранее волонтер сообщал, как силы АТО "подравняли" позиции на Светлодарской дуге и вернули Украине еще несколько сотен метров.