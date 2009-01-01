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Тряпкой ЛНР украсили туалет. В оккупированном Должанске подняли флаг Украины, опубликованы фото

Вчера, 23:16
Должанск, флаг < >
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1 / 5 Должанск, остановка "Городская поликлиника" (@vdovigor)

Один из снятых "флагов" ЛНР удалось найти в общественном туалете.

Должанск, флаг
Должанск, остановка "Городская поликлиника" @vdovigor
В Луганской области в оккупированном Должанске (старое название — Свердловск) неизвестные сорвали "флаг" ЛНР с флагштока возле стадиона им. Горюшкина и водрузили флаг Украины.

Об этом говорится в сообщении группы "Свердловск — ты должен это знать" в "ВКонтакте", сообщает УНИАН.

Отмечается, что также "еще одна ЛНРовская тряпка пропала со здания Горгаза г. Свердловска".

"А на остановке "Поликлиника" неизвестные подпольщики нарисовали украинский флаг краской. Все менты на ушах. Один из снятых флагов удалось найти в общественном туалете. Там ему самое и место", — говорится в сообщении.

Как уточняется в микроблоге "иГор" в Twitter, флаг на остановке "Поликлиника" нарисован уже неделю. Сначала его загораживали кучей пластмассовых ящиков от внешнего взора, теперь и вовсе всё убрали.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР украинские партизаны потроллили оккупантов.

Фото: @vdovigor.

Теги:  
Должанск, ЛНР, Луганщина, флаг, Украина
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