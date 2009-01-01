В Горловке ввели обязательный платный медосмотр населения.

Углубление бюджетных проблем в РФ приводит кна содержание временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и существенно повлияло на ухудшение медицинского обслуживания населения, распространение инфекционных заболеваний, в т.ч. туберкулезом.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, местные власти пытаются воспользоваться ситуацией для собственного обогащения. В частности, самозваная "администрация" Горловки ввела обязательный платный медицинский осмотр населения (стоимость услуги 300 рублей). Процедура является обязательным условием для получения жителями города денежной помощи.

Кроме того, на проблемах со здоровьем населения наживаются и представители военно-медицинских учреждений противника. Так, российский персонал военного госпиталя в Лутугинском районе ежедневно списывает медицинские препараты на фиктивных больных с последующей их реализацией через аптечные сети временно оккупированной территории, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что туберкулез косит боевиков ДНР, на передовую направят выездные бригады медиков.

фото: likar.info