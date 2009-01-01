Туры на Северный полюс. Оккупанты предлагают крымчанам отдыхать в Заполярье

Мурманчанам Крым готов предложить отдых, оздоровление и лечение, заявил Котляр.

Оккупанты предлагают крымчанам отдыхать в Заполярье Reuters

В Мурманской области предложили организовывать для жителей оккупированного Крыма "зимние туры".

Об этом заявил так называемый "первый замминистра курортов и туризма" Крыма Игорь Котляр, сообщает "Крым. Реалии".

"Мурманчанам Крым готов предложить отдых, оздоровление и лечение не только в летний туристический сезон, но и в осенне-весенний период. В частности, наши здравницы заинтересованы принимать сотрудников промышленных предприятий Мурманской области, предлагая им программы оздоровления с широким спектром медицинских услуг и лечебных методик. В свою очередь, представители Мурманской области выразили готовность организовывать для крымчан зимние: горнолыжные и охотничьи туры, экологические, а также круизные туры на Северный полюс", — отметил представитель оккупационной власти.

По данным экс-министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева, в общей сложности в 2015-2016 годах аннексированный Крым принял 1,5 млн и 1,6 млн туристов соответственно.

Напомним, ранее экс-советник Путина рассказал, когда Крым вернется в состав Украины.