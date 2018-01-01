"Творила добро". Фреймут назвала причины раздачи котят под парламентом

Телеведущая подчеркнула, что намерена сделать подобные акции регулярными.

Ольга Фреймут раздавала котят депутатам Instagram Оля Фреймут

Украинская телеведущая Ольга Фреймут прокомментировала инцидент с добровольно-принудительной раздачей котят под стенами Верховной Рады, который вызвал значительный общественный резонанс.

"Котят из приюта отдавала в хорошие руки. Из трех малышек дом удалось найти одному, с пятнышком на носике. Спасибо господину Сергею, что приютили малышку! Только получила фото с нового дома котика – он в тепле, пьет молочко, ему выбирают имя. Буду и дальше помогать бездомным животным. У всех бездомных должен быть дом. Жду писем от волонтеров", - написала Фреймут в Instagram.

Instagram Оля Фреймут

Телеведущая сообщила, что благотворительностью занялась не просто так, а для съемок нового шоу "Оля", которое выйдет осенью 2018 года. Это адаптация популярного в США "Шоу Эллен ДеДженерес".

Напомним, в соцсети появилось гневное сообщение с фото, на котором запечатлена Фреймут в окружении съемочной группы под Верховной Радой. В руках у телеведущей корзина с котятами, которых она пыталась раздавать депутатам.