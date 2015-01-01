Почти 30 тысяч крымчан остались без электричества

Причиной массового аварийного отключения стали сильные порывы ветра (15 м/с) и снег.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики РФ.

"С 11:00 30 декабря по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ (ГУП РК "Крымэнерго")", — говорится в сообщении.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 27 800 человек) в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей — 15,48 МВт", — отмечается в сообщении.

Напомним, 29 декабря в порту "Кавказ" Керченской переправы столкнулись два парома. Пострадавших в результате инцидента нет, поскольку в момент соприкосновения паромов на борту не было пассажиров.