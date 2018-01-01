Тысячи людей встали на защиту беременной коровы, которая может стать жертвой норм ЕС: видео

Под петицией в защиту животного подписались уже более 11,5 человек.

За жизнь Пенки борются уже более 11,5 человек. Скрин с видео ТСН

Тысячи людей встали на защиту коровы Пенки, которую намерены усыпить ветеринары из Болгарии.

Корова беременна. Она умудрилась сбежать из родной Болгарии в Сербию, где за ней следили. Ветеринары даже выдали справку, что корова здорова.

Вот только, когда владелец нашел Пенку и захотел вернуть животное на родину, местные ветслужбы сербский документ не признали, поскольку тот не соответствует нормам ЕС. Поэтому болгарские ветеринары заявили о намерении усыпить корову.

Под петицией в защиту животного подписались уже более 11,5 человек.

Ранее сеть развеселило видео с бегущим рогатым животным в оккупированной Горловке. Каким образом животное попало из сказочной страны Олении во вполне реальную группировку "ДНР" – неизвестно.

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