Тюремщика посадили на 6 лет за распространение наркотиков в Лукьяновском СИЗО

Обвиняемого также лишили спецзвания младшего сержанта внутренней службы.

В Киеве сотрудника отдела режима и безопасности Лукьяновского следственного изолятора посадили на 6 лет за распространение наркотиков.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры сотрудник отдела режима и безопасности Лукьяновского СИЗО пытался сбыть одному из заключенных пакет с наркотическими веществами, в том числе каннабисом, метадоном и амфетамином.

Решением Шевченковского райсуда Киева от 14 февраля 2017 года работник пенитенциарной службы признан виновным по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта в местах лишения свободы особо опасных наркотических средств и психотропных веществ) и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Помимо этого, обвиняемого лишили специального звания младшего сержанта внутренней службы и запретили занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

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